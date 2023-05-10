Красный мухомор 50 гр.





Фармакологическое действие

Ноотропное средство с анксиолитической активностью.

Улучшает кровоснабжение головного мозга, активирует энергетические процессы и восстанавливает процессы метаболизма в головном мозге, повышает дыхательную активность тканей, способствует утилизации глюкозы головным мозгом и удалению из него токсичных продуктов обмена. Повышает продуктивность мышления, улучшает память, благоприятно влияет на восстановление движений и речи после нарушения мозгового кровообращения (инсульт), оказывает лёгкое психостимулирующее действие. Обладает лёгким гипотензивным действием, снижает исходно повышенное артериальное давление, незначительно урезает частоту сердечных сокращений. Оказывает умеренное антигипоксическое и противосудорожное действие.

Химический состав.

Основное вещество, которое входит в состав высушенных шляпок красного мухомора – мусцимол. Мусцимол является селективным агонистом ГАМК-а рецептора, хорошо проникает через гематоэнцефалический барьер. Эффекты от приема красного мухомора преимущественно обусловлены действием мусцимола на центральную нервную систему.

Показания к применению:









Бессонница и ночная тревога у взрослых и пожилых людей

Синдром хронической усталости:

Болезнь Паркинсона

Болезнь Альцгеймера

Эпилепсия

Нарушение мозгового кровообращения

Абстинентный синдром

Энцефалопатия

Полинейропатия

Астенические и тревожно-невротические состояния у взрослых и пожилых людей

Заикания, тики и энурез у детей

Болезнь Меньера

Головокружения, связанные с дисфункциями вестибулярного анализатора различного генеза

Профилактика укачивания при кинетозах

Первичная открытоугольная глаукома

Лечение алкоголизма

Синдром хронической тазовой боли

Артроз, артрит

Болевой синдром при онкологических заболеваниях.









Дозировка

Внутрь от 0.3 до 2 грамм в сутки. Длительность курса лечения 1-2 месяца, после чего необходимо сделать перерыв от 2 до 3 недель. В случае необходимости курс лечения можно повторить.









Не является лекарственным средством.