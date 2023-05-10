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Красный мухомор 50 гр.

Красный мухомор 50 гр.

3500 руб. 2000 руб.
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Мухомор красный сушёный!

Сбор: Алтайский край!


Фармакологическое действие

Ноотропное средство с анксиолитической активностью.

Улучшает кровоснабжение головного мозга, активирует энергетические процессы и восстанавливает процессы метаболизма в головном мозге, повышает дыхательную активность тканей, способствует утилизации глюкозы головным мозгом и удалению из него токсичных продуктов обмена. Повышает продуктивность мышления, улучшает память, благоприятно влияет на восстановление движений и речи после нарушения мозгового кровообращения (инсульт), оказывает лёгкое психостимулирующее действие. Обладает  лёгким  гипотензивным действием, снижает исходно повышенное артериальное давление, незначительно урезает частоту сердечных сокращений. Оказывает умеренное антигипоксическое и противосудорожное действие.

 

Химический состав.

Основное вещество, которое входит в состав высушенных шляпок красного мухомора – мусцимол. Мусцимол является селективным агонистом ГАМК-а рецептора, хорошо проникает через гематоэнцефалический барьер. Эффекты от приема красного мухомора преимущественно обусловлены действием мусцимола на центральную нервную систему.

 

Показания к применению:



  • Бессонница и ночная тревога у взрослых и пожилых людей
  • Синдром хронической усталости:
  • Болезнь Паркинсона
  • Болезнь Альцгеймера
  • Эпилепсия
  • Нарушение мозгового кровообращения
  • Абстинентный синдром
  • Энцефалопатия
  • Полинейропатия
  • Астенические и тревожно-невротические состояния у взрослых и пожилых людей
  • Заикания, тики и энурез у детей
  • Болезнь Меньера
  • Головокружения, связанные с дисфункциями вестибулярного анализатора различного генеза
  • Профилактика укачивания при кинетозах
  • Первичная открытоугольная глаукома
  • Лечение алкоголизма
  • Синдром хронической тазовой боли
  • Артроз, артрит
  • Болевой синдром при онкологических заболеваниях.



 

Дозировка

Внутрь от 0.3 до 2 грамм в сутки. Длительность курса лечения 1-2 месяца, после чего необходимо сделать перерыв от 2 до 3 недель. В случае необходимости курс лечения можно повторить.



Не является лекарственным средством.

Комментарии

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Светлана

Сперва стеснялась брать. Что люди подумают. Но решила сделать эксперемент!
Первое впечатление - Анонимность ☺, упаковка и магнитик! Спасибо!
Грибы замечательные 😇
Благодарю!

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