Красный мухомор 50 гр.

Фармакологическое действие
Ноотропное средство с анксиолитической активностью.
Улучшает кровоснабжение головного мозга, активирует энергетические процессы и восстанавливает процессы метаболизма в головном мозге, повышает дыхательную активность тканей, способствует утилизации глюкозы головным мозгом и удалению из него токсичных продуктов обмена. Повышает продуктивность мышления, улучшает память, благоприятно влияет на восстановление движений и речи после нарушения мозгового кровообращения (инсульт), оказывает лёгкое психостимулирующее действие. Обладает лёгким гипотензивным действием, снижает исходно повышенное артериальное давление, незначительно урезает частоту сердечных сокращений. Оказывает умеренное антигипоксическое и противосудорожное действие.
Химический состав.
Основное вещество, которое входит в состав высушенных шляпок красного мухомора – мусцимол. Мусцимол является селективным агонистом ГАМК-а рецептора, хорошо проникает через гематоэнцефалический барьер. Эффекты от приема красного мухомора преимущественно обусловлены действием мусцимола на центральную нервную систему.
Показания к применению:
- Бессонница и ночная тревога у взрослых и пожилых людей
- Синдром хронической усталости:
- Болезнь Паркинсона
- Болезнь Альцгеймера
- Эпилепсия
- Нарушение мозгового кровообращения
- Абстинентный синдром
- Энцефалопатия
- Полинейропатия
- Астенические и тревожно-невротические состояния у взрослых и пожилых людей
- Заикания, тики и энурез у детей
- Болезнь Меньера
- Головокружения, связанные с дисфункциями вестибулярного анализатора различного генеза
- Профилактика укачивания при кинетозах
- Первичная открытоугольная глаукома
- Лечение алкоголизма
- Синдром хронической тазовой боли
- Артроз, артрит
- Болевой синдром при онкологических заболеваниях.
Дозировка
Внутрь от 0.3 до 2 грамм в сутки. Длительность курса лечения 1-2 месяца, после чего необходимо сделать перерыв от 2 до 3 недель. В случае необходимости курс лечения можно повторить.
Не является лекарственным средством.
Сперва стеснялась брать. Что люди подумают. Но решила сделать эксперемент!Комментировать
Первое впечатление - Анонимность ☺, упаковка и магнитик! Спасибо!
Грибы замечательные 😇
Благодарю!